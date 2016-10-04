МЭРТ: противники ProZorro пытаются ликвидировать систему через суд

Сейчас подано два ходатайства о прекращении е-закупок, рассказал НВ Бизнес заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По его словам, истцами выступают две неизвестные общественные организации. Реальные лица, которые стоят за этими организациями, пока не установлены.

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Противники ProZorro, по информации замминистра, апеллируют к нарушению своих конституционных прав.

Первое судебное слушание назначено на конец октября.

Замглавы МЭРТ не считает, что такие иски несут угрозу существованию системы публичных закупок.

"В целом, с юридической точки зрения, дело очень плохо выписано, аргументы их тоже надуманные", - отметил Нефедов.

По его мнению, такие шаги противников прозрачности лишний раз доказывают эффективность ProZorro.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, в 2017 году - 50 млрд грн.