У Гонтаревой укрепили официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2586.4415 (4 октября – 2592.0623)

100 EUR – 2886.7274 (4 октября – 2912.4412)

10 RUR – 4.1428 (4 октября – 4.1441)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,86/25,89 грн/долл.

Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8570/28,8910 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4150 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8644 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 470 сделок на сумму 367,48 млн долл.