Нацбанк утвердил критерии отбора банков для хранения своей наличности

Национальный банк Украины утвердил критерии отбора банков для хранения своих запасов наличности.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление, вступающее в силу с 5 октября, среди этих критериев - участие государства в уставном капитале финучреждения более чем на 75% либо принадлежность контрольного пакета акций финучреждения международным компаниям с рейтингом инвестиционного класса.

Как отмечается в сообщении, соответствующие этому критерию банки не будут привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, если к ним или к связанным этими банками лицам применяются санкции иностранных государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития, либо санкции Европейского Союза или Украины.

Кроме того, среди критериев отбора - осуществление на основании письменного разрешения НБУ перевозки валютных ценностей и инкассации средств не менее 10 лет.

Также сообщается, что статус уполномоченного банка будет определяется решением правления регулятора.

По информации НБУ, в настоящее время этим критериям соответствуют «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Райффайзен Банк Аваль» и «УкрСиббанк».

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление, хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядок замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.