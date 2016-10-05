Forbes назвал богатейших американцев: Гейтс в 23-й раз возглавил рейтинг

Американский Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг 400 самых богатых американцев, который в 23-й раз подряд возглавил сооснователь Microsoft 60-летний Билл Гейтс с состоянием в $81 млрд.

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Вторым в рейтинге этого года стал глава и основатель Amazon.com 52-летний Джеф Безос. За год его состояние выросло на $20 млрд, что превышает показатели любого другого миллиардера Америки. Состояние Безоса составляет $67 млрд. Впервые за последние 15 лет второе место в рейтинге богатейших американцев уступил 86-летний гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Его состояние Forbes оценил в $65,5 млрд.

В число пяти самых богатых американцев попали также создатель и глава Facebook 32-летний Марк Цукерберг (состояние — $55,5 млрд). За ним расположился основатель Oracle 72-летний Ларри Эллисон с состоянием $49,3 млрд.

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В топ-10 миллиардеров США вошли в этом году гендиректор агентства Bloomberg 74-летний Майкл Блумберг (состояние — $45 млрд), гендиректор компании Koch Industries 80-летний Чарльз Кох и его брат, исполнительный вице-президент Koch Industries 76-летний Дэвид Кох (состояние каждого — $40 млрд) и создатели Google 43-летний Ларри Пейдж ($38,5 млрд) и 43-летний Сергей Брин ($37,5 млрд).

В список 400 богатейших американцев этого года вошли 50 американок (на четыре больше, чем в прошлом году). Самой богатой из них стала дочь основателя сети Wal-Mart Сэма Уолтона 66-летняя Элис Уолтон. С состоянием в $35,4 млрд она заняла в рейтинге 13-е место.

Самым юным миллиардер в рейтинге стал 26-летний сооснователь Snapchat (в сентябре переименован в Snap) Эван Шпигель — 335 место, состояние $2,1 млрд.

Совокупное состояние 400 богатейших американцев в этом году достигло рекордных $2,4 трлн. Среднее состояние участников рейтинге Forbes — $6 млрд. Минимальное состояние для попадания в рейтинг этого года — $1,7 млрд.