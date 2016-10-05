МВФ не требует сейчас повышения пенсионного возраста в Украине - вице-премьер Розенко

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не ставит перед Украиной однозначного требования о повышении пенсионного возраста в рамках выполнения четырехлетней программы реформ, утвержденной в марте 2015 года.

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Об этом в интервью журналистам сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Принимая во внимание весь шум, который поднимается, я хочу еще раз четко заявить: на сегодня ни в Меморандуме с МВФ, ни в правительстве не говорят о повышении пенсионного возраста, - сказал Розенко. - Я в переговорах с МВФ с 2005 года. И могу сказать, что на всех переговорах этот вопрос стоял, но мы ни в 2005, ни в 2008 не повышали пенсионный возраст. Единственные, кто это сделал - это Янукович и Азаров, в 2011 году».

Розенко подчеркнул, что позиция правительства принципиальная: сейчас повышение пенсионного возраста нецелесообразно.

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«Этот вопрос можно рассматривать только в перспективе: после того, когда повысим уровень и качество жизни украинцев, а главное - когда повысится продолжительность жизни», - добавил Розенко.

Как сообщал УНИАН, введение параметрической пенсионной реформы до конца декабря 2016 года, предусматривающей сокращение дефицита Пенсионного фонда путем изменения пенсионного возраста и других показателей пенсионной системы, является структурным маяком программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом. В то же время, в МВФ не настаивают лишь на возрастном решении проблемы, а отмечают, что необходимо сократить дефицит Пенсионного фонда.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что реформа пенсионной системы и системы здравоохранения, предполагающая введение страховой медицины, позволит эффективнее использовать значительные финансовые ресурсы и откроет новые резервы для развития экономического потенциала и внутреннего рынка. В свою очередь министр финансов Александр Данилюк подчеркивал, что действующая в Украине пенсионная система является устаревшей, нечеткой, непонятной и несправедливой, а потому нуждается в срочном реформировании для того, чтобы своевременно и стабильно обеспечивать выплаты.

На текущий момент в Украине насчитывается более 12 млн пенсионеров.