Кабмин предлагает вдвое увеличить срок отпусков без сохранения зарплаты - законопроект

Об этом говорится в законопроекте №5208 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка предоставления отпусков.

В частности, им предлагается определить, что по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 30 календарных дней в год (сейчас - не более 15).

По действующему законодательству, по желанию работника часть ежегодного отпуска заменяется денежной компенсацией, при этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть меньше чем 24 календарных дней.

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Правительство предлагает, чтобы в случае неиспользования работником ежегодного отпуска в определенный срок владелец был обязан выплатить работнику в течение месяца денежную компенсацию за остальную часть этого отпуска, превышающую эти 24 календарных дня.

Также предлагается уточнить, что в случае смерти работника денежная компенсация за все не использованные им дни ежегодных отпусков, а также не использованные в году смерти дни дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка-инвалида подгруппы А I группы, выплачивается членам его семьи, а в случае их отсутствия — включаются в состав наследства (сейчас - выплачивается наследникам).

Кроме того, документ предусматривает, что работникам, которые впервые получают высшее образование (следующий уровень высшего образования) и одновременно учатся в нескольких высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в одном из учебных заведений по их выбору. Работникам с высшим образованием, которые приобретают второе (следующее) высшее образование, дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется только в случае их направления на обучение собственником или уполномоченным им органом.

Законопроект также предусматривает, что в случае увольнения работнику перед этим может быть предоставлен неиспользованный отпуск только за текущий год (сейчас в законе говорится только о "неиспользованном отпуске").

Напомним, данный проект закона правительство одобрило на заседании 23 сентября.