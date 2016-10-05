Минсоцполитики хочет четко разделить проверку соцвыплат: оставить Минфину переселенцев и субсидии
В Украине с 1 марта стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат.
Министерство финансов будет заниматься верификацией лишь тех социальных выплат, которые не может проверить Министерство социальной политики, например, выплат внутренне перемещенным лицам или субсидиями.
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Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.
«Недавно мы по этому поводу встречались с министром финансов и пришли к логическому выводу, что Минфин должен заниматься верификацией тех выплат, которые не может верифицировать Мисоцполитики. Например, это социальные выплаты внутренне перемещенным лицам. Ведь мы не можем взять в СБУ списки лиц, которые пересекали линию разграничения, а Министерство финансов может. Или, мы не можем узнать о доходах, полученных субсидиантами с процентов по депозитам, - а у Минфина эти данные есть. Мы не можем отследить факты совершения покупок, - а у Минфина есть такая возможность», - цитирует Реву пресс-служба.
Также министр отметил, что верификация социальных выплат часто сводится к тому, что Министерство финансов обнаруживает лишь ошибки в данных: именах, фамилиях и номерах идентификационных кодов получателей выплат, а не реальные нарушения в виде незаконных выплат.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.
По состоянию на 31 мая текущего года Минфин получил из разных источников информацию по 22,1 млн получателей пенсий, субсидий и других соцвыплат. Это 88,4% от общего числа получателей выплат. К концу июля Минфин провел частичную верификацию данных 17,3 млн человек.
По результатам предварительной верификации Минфин разослал центральным и местным органам власти соответствующие рекомендации о проведении проверки и приостановке выплат. По состоянию на 31 мая текущего года, 46% рекомендаций касались использования сомнительных документов при назначении выплат; 32% составляли предупреждения о том, что получатели субсидий совершали за последний год расходы в размере свыше 50 тыс. грн, а по закону в таком случае они не имеют права на субсидию; 8% рекомендаций касались граждан, которые получают зарплату и одновременно состоят на учете в центре занятости; 5% - подделки статуса переселенца; 4% - относительно людей, которые получают соцвыплаты, проживая на неподконтрольных территориях. Еще 2% рекомендаций относились к случаям, когда переселенцы получали социальную помощь для компенсации затрат на проживание, при этом за ними числится жилье на подконтрольных украинской власти территориях, 3% рекомендаций относились к случаям, когда получатели соцпомощи имеют депозитные счета на сумму, превышающую размеры, установленные для получения права на помощь от государства.