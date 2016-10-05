Минсоцполитики хочет четко разделить проверку соцвыплат: оставить Минфину переселенцев и субсидии

Министерство финансов будет заниматься верификацией лишь тех социальных выплат, которые не может проверить Министерство социальной политики, например, выплат внутренне перемещенным лицам или субсидиями.

Читайте такжеРозенко о результатах проверки соцвыплат: выявили всего 4 случая выплат "мертвым душам"

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«Недавно мы по этому поводу встречались с министром финансов и пришли к логическому выводу, что Минфин должен заниматься верификацией тех выплат, которые не может верифицировать Мисоцполитики. Например, это социальные выплаты внутренне перемещенным лицам. Ведь мы не можем взять в СБУ списки лиц, которые пересекали линию разграничения, а Министерство финансов может. Или, мы не можем узнать о доходах, полученных субсидиантами с процентов по депозитам, - а у Минфина эти данные есть. Мы не можем отследить факты совершения покупок, - а у Минфина есть такая возможность», - цитирует Реву пресс-служба.

Также министр отметил, что верификация социальных выплат часто сводится к тому, что Министерство финансов обнаруживает лишь ошибки в данных: именах, фамилиях и номерах идентификационных кодов получателей выплат, а не реальные нарушения в виде незаконных выплат.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.

По состоянию на 31 мая текущего года Минфин получил из разных источников информацию по 22,1 млн получателей пенсий, субсидий и других соцвыплат. Это 88,4% от общего числа получателей выплат. К концу июля Минфин провел частичную верификацию данных 17,3 млн человек.

По результатам предварительной верификации Минфин разослал центральным и местным органам власти соответствующие рекомендации о проведении проверки и приостановке выплат. По состоянию на 31 мая текущего года, 46% рекомендаций касались использования сомнительных документов при назначении выплат; 32% составляли предупреждения о том, что получатели субсидий совершали за последний год расходы в размере свыше 50 тыс. грн, а по закону в таком случае они не имеют права на субсидию; 8% рекомендаций касались граждан, которые получают зарплату и одновременно состоят на учете в центре занятости; 5% - подделки статуса переселенца; 4% - относительно людей, которые получают соцвыплаты, проживая на неподконтрольных территориях. Еще 2% рекомендаций относились к случаям, когда переселенцы получали социальную помощь для компенсации затрат на проживание, при этом за ними числится жилье на подконтрольных украинской власти территориях, 3% рекомендаций относились к случаям, когда получатели соцпомощи имеют депозитные счета на сумму, превышающую размеры, установленные для получения права на помощь от государства.