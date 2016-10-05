Кабмин утвердил проект изменений в Налоговый кодекс - направил на рассмотрение Нацсовета реформ

Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Национального совета реформ проект изменений в Налоговый кодекс по упрощению администрирования налогов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Читайте такжеРада намерена ввести налоговые льготы для участников индустриальных парков

«Я обращусь сегодня с просьбой о том, чтобы президент провел Нацсовет реформ, где мы могли бы рассмотреть все эти вопросы и направить их в парламент для принятия. Очень важно не только разработать инициативу, но и принять ее в украинском парламенте. Я думаю, что наша антикоррупционная инициатива может быть абсолютно качественно воспринята большинством украинского парламента», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В свою очередь, министр финансов Александр Данилюк, представляя проект изменений, подчеркнул важность его скорейшего принятия.

«Этот законопроект должен как можно скорее быть принят и заработать для бизнеса. Потому что в ином случае, все, кто хочет сохранить схемы, будут находить любые возможности этот процесс затормозить. Давайте будем вместе следить за прохождением этого законопроекта», - подчеркнул Данилюк.

По его словам, законодательная инициатива предусматривает передачу администрирования ИТ-систем и баз данных Государственной фискальной службы Министерству финансов для избежания манипуляций, в частности, с возмещением налога на добавленную стоимость.

Читайте такжеНалоговая реформа. Бизнесу обещают сладкую жизнь

Кроме того, принятие инициативы парламентом даст возможность запустить полный функционал электронного кабинета налогоплательщика. При этом законопроект вводит приоритет рекомендаций Министерства финансов над рекомендациями ГФС, что призвано устранить практику индивидуальных консультаций бизнеса на платной основе.

Более того, Минфин предусмотрел в законопроекте норму о едином казначейском счете для оплаты всех налогов, кроме НДС и акцизов, ликвидацию налоговой милиции, а также инструмент ускоренной амортизации, дающий возможность бизнесу быстро списывать свои активы по причине износа.

Также законопроект предусматривает введение налоговых каникул сроком на 5 лет для новосозданного и существующего малого и среднего бизнеса, создание единого реестра возмещения НДС и автоматизации этого процесса. В частности, Минфин ввел принцип молчаливого согласия при возмещении НДС - вывод ГФС перед возмещением больше не будет требоваться, а процесс возмещения может быть остановлен, только если у ГФС есть конкретные возражения по процедуре возмещения. При этом зарегистрированная в реестре накладная будет являться достаточным основанием для оформления налогового кредита.

Кроме того, в случае принятия законопроекта налоговая больше не сможет в одностороннем порядке разрывать договора электронного администрирования НДС.

Также законопроект смягчает систему налогообложения доходов от ведения предпринимательской деятельности.

«Упрощенный учет доходов и затрат по кассовому методу, упрощенные требования к подтверждающим документам, не применяется РРО плательщиками с размерами дохода до 1 млн грн (в год - УНИАН)», - сказал Данилюк.

Более того, законопроект расширяет перечень затрат физического лица - предпринимателя на сумму арендной платы за пользование земельными участками и платы за лицензии. Кроме того, физические лица - предприниматели получат возможность амортизации основных средств, которые используются в деятельности. По словам Данилюка, от налогообложения НДФЛ (налог на доходы физических лиц) освобождаются также затраты на обучение - средства, оплаченные любым лицом в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, проведение налоговой реформы является одним из приоритетов работы правительства и частью обязательств Украины перед ключевыми кредиторами, включая Международный валютный фонд.

Минфин в рамках подготовки реформы представил на обсуждение общественности свои предложения по изменениям Налогового кодекса, которые включают изменение налоговых ставок, а также передачу функций управления базами данных непосредственно в Минфин и сокращение функций Государственной фискальной службы как органа, курирующего работу налоговой и таможенной службы, преимущественно до сервисной составляющей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывал провести в Украине глубокую налоговую реформу и затем наложить мораторий на какие-либо изменения в налоговой системе и налоговом законодательстве сроком на 3-5 лет.