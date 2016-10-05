Эксперты сомневаются в способности властей выполнить условия МВФ для получения 4-го транша до конца года

В частности, как отметил главный аналитик «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов, документы второго пересмотра по программе с МВФ только что опубликованы, а Украина уже нарушает указанные в них сроки по ключевым обязательствам.

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«К примеру, для уже просроченной задачи по усовершенствованию законодательства о банкротстве был установлен новый срок выполнения – конец сентября 2016 года. Однако соответствующий законопроект № 3132 был отправлен 8 сентября на повторное первое чтение. Законопроект тогда набрал лишь 184 голоса из 226 необходимых», - пояснил он.

Еще один пример, по словам эксперта, это законопроект № 3768 о системе автоматизированного ареста средств в судопроизводстве. «Изначально Украина обязалась принять эти нормы к концу 2015 года. В мае 2016 года этот законопроект был отправлен на повторное первое чтение и с тех пор не рассматривался. Украина при последнем пересмотре программы EFF запросила перенести срок по этой задаче на конец сентября 2016 года. Однако закон до сих пор не рассмотрен», - добавил он.

Блинов подчеркнул, что по многим другим направлениям программы с МВФ за последние недели также не произошло каких-то заметных прорывов. «Мы не ожидаем предоставления Украине еще одного транша в 2016 году. Соответственно, международные резервы НБУ к концу текущего года мало изменятся по сравнению с их текущим уровнем около 15,5 млрд долл., и будут оставаться ниже 16 млрд долл. на протяжении ближайших месяцев», - резюмировал он.

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По словам директора аналитической группы Case Ukraine Дмитрия Боярчука, требования МВФ «очень правильные», но их выполнение займет больше времени, чем оговорено в меморандуме. «Земельная реформа не менее масштабная, чем реформа тарифов на газ и НАК «Нафтогаз». В меморандуме указано: «подать закон о рынке...», а на самом деле вокруг этого процесса много страхов и манипуляций. И есть влиятельные группы, которым рынок земли не нужен, и они сдаваться просто так не будут», - пояснил он.

Эксперт отметил, что даже два пункта меморандума на сентябрь - это масштабные реформы. «Не думаю, что это перспектива следующих трех месяцев. Во всяком случае, я буду удивлен, если за следующие три месяца раскрутят земельную реформу и снимут мораторий, потому что закон об обороте сельхозземель - это последнее условие, чтобы больше не продолжать мораторий», - добавил Борячук. Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что опубликованный список обязательств и график траншей повышает вероятность получения Украиной четвертого транша на сумму 1,3 млрд долл. до конца этого года, но риски остаются высокими.

«Среди позитивных моментов - выполнение структурных маяков с дедлайном в конце октября не зависит от парламента, который в последнее время все реже поддерживает реформаторские инициативы правительства. Однако подача высокопоставленными чиновниками электронных деклараций до конца октября выглядит не самой тривиальной задачей, учитывая сильное сопротивление системе электронного декларирования и недавние попытки её изменить», - отметила она.

Кроме того, по словам эксперта, в случае задержек с выполнением этого или других обязательств, запланированных до конца октября, начнут действовать условия, запланированные на более поздние периоды, для выполнения которых уже необходимо вовлечение парламента.

«Таким образом, этот месяц будет критическим с точки зрения выполнения властями обязательств, необходимых для получения следующей части кредита. В дальнейшем, наиболее щепетильным вопросом станет пенсионная реформа, и пока не известно, достаточным ли будет увеличение размера пятого (февральского) транша до 2 млрд долл. для одобрения реформы парламентом», - добавила Белан.

Как сообщал УНИАН, МВФ 3 октября официально обнародовал свой отчет и обновленный меморандум по итогам второго пересмотра текущей программы кредитования Украины. По обновленному графику получение четвертого транша в размере 1,3 млрд долл. возможно в ноябре 2016 года, пятого в размере 2 млрд долл. – в феврале 2017 года. В целом Украина сможет получить 5,3 млрд долл. финансирования от МВФ в 2017 году и 2,9 млрд долл. – в 2018 году.

Среди ключевых обязательств по программе - подача чиновниками высшего ранга деклараций по доходам и активам с применением системы е-декларирования до конца октября, классификация госпредприятий и принятие до конца декабря изменений в законодательство для оптимизации приватизации.

Кроме того, до конца ноября парламент должен принять закон, расширяющий следственные полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины, а до конца декабря одобрить пенсионную реформу, которая включает в себя «постепенную корректировку установленного пенсионного возраста».

Также меморандум предполагает объединение налоговой и таможенной служб до конца декабря, внедрение ежеквартального пересмотра цены на газ и на отопление для населения, монетизацию субсидий на жилищно-коммунальные услуги до марта 2017 года.

В банковской системе Украина сосредоточит усилия на продолжении рекапитализации банков, снижении доли кредитов связанным лицам, улучшении системы управления государственными банками и Фондом гарантирования вкладов, усовершенствовании банковского надзора.

Что касается рынка земли, то правительство обязалось до конца сентября подать в парламент законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.