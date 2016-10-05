Повышение пенсионного возраста до конца года не предполагается - Данилюк

Украина в рамках сотрудничества с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом до конца года должна определиться с моделью реформы пенсионной системы, при этом об обязательном повышении пенсионного возраста уже до конца текущего года речи не идет.

Об этом в ходе брифинга в правительстве сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

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"Давайте разберемся с фактами. До конца декабря не предполагается увеличение пенсионного возраста. Речь идет о том, что до конца года мы должны определиться с моделью пенсионной реформы. Точка, - сказал министр. - Возможно, эта модель (которая будет избрана - УНИАН) будет включать постепенное повышение пенсионного возраста, но на сколько - это пока вообще не вопрос. Будет работать межведомственная группа, будем искать решение. И это будет наше суверенное решение. Задача - выстроить справедливую систему пенсионного обеспечения, чтобы она гарантированно давала пенсии пенсионерам".