Нацбанк оценил перспективы валютного рынка

Положительное влияние на валютный рынок Украины в ближайшее время окажут высокие цены на сталь и рост объема экспорта зерновых, что будет способствовать росту валютный выручки украинских экспортеров, в то время как негативное влияние НАК «Нафтогаз Украины» и репатриации дивидендов на рынок маловероятно.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины о текущей ситуации на валютном рынке, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Как отметил регулятор, цены на сталь после корректировки осенью остаются на 27%, а на железную руду - на 31% выше показателей на начало года, что обеспечит рост поступлений экспортной выручки в этом направлении.

Кроме того, как отмечается в комментарии, Нацбанк ожидает роста объемов экспорта зерновых после высокого урожая, который по экспертным оценкам может превысить 63 млн тонн. Также рекордным в этом году будет валовой сбор масличных культур, что компенсирует недавнее падение цен на аграрные культуры на мировых рынках.

При этом, как отметил регулятор, в отличие от предыдущих лет НАК «Нафтогаз Украины» этой осенью не будет создавать существенного дополнительного спроса на валюту, поскольку уже приобрел значительную часть валюты для оплаты природного газа заранее.

Помимо этого, как говорится в комментарии, разработанный Нацбанком график покупки валюты на репатриацию дивидендов равномерно распределяет нагрузку на рынок во времени. В частности, с момента введения в действие разрешения на репатриацию дивидендов в июне до конца сентября компании на эти цели купили 317 млн долл. США, что составляет около 3% спроса на валюту на межбанковском рынке.

«Незначительная волатильность курса национальной валюты является неотъемлемой составляющей режима гибкого курсообразования. При таких условиях укрепление или ослабление курса гривни определяется соотношением спроса и предложения», - пояснил НБУ.

По оценкам регулятора, волатильность валютного курса в августе-сентябре не создала существенных рисков для выхода инфляции за пределы целевых показателей - 12% +/- 3 п.п. на 2016 год и 8% +/- 2 п.п. на 2017 год.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на текущий момент выросли до 15,5 млрд долл., что на 9,9%, или на 1,4 млрд долл., больше показателя на начало сентября, благодаря получению третьего транша кредита Международного валютного фонда в эквиваленте 1 млрд долл., а также размещению еврооблигаций на 1 млрд долл. под гарантии правительства США.

Сегодня, 5 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,87/25,91 грн/долл., что на 2 копейки ниже уровня открытия торгов.