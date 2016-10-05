В УКРОПе назвали главные риски Меморандума с МВФ

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии УКРОП Тарас Батенко, комментируя документ, текст которого был обнародован на днях. «Фактически, это соглашение о доведении украинцев до последней черты бедности и лишения их основных прав – на образование, медицинское обеспечение, социальную защиту», – считает Тарас Батенко.

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Народный депутат отметил, что послушное выполнение обязательств перед МВФ будет иметь пагубные последствия. Так, продолжение «регулирования» пенсионного возраста, сужение возможностей досрочного выхода на пенсию и ограничение профессиональных преференций приведут к снижению размера пенсий и качества жизни пожилых людей. Нерадужные перспективы и у медицины, которую ожидает сокращение койко-мест и персонала, а также у образования, где предполагается дальнейшее закрытие небольших школ, сокращение категорий студентов, имеющих право получать помощь государства, оптимизация научно-исследовательских институтов, содержание профтехучилищ за счет местных бюджетов.

Еще одно обязательство, которое взяла на себя Украина, – реформирование программы социальной помощи на основе принципа «в зависимости от потребности», то есть государство будет поддерживать лишь самых бедных. В рамках изменений будут пересмотрены списки тех, кто получает субсидии. При этом тарифы для населения будут корректироваться с учетом импортной цены на газ.

Кроме того, в Меморандум включено обязательство отменить мораторий на продажу сельхозземель и спецрежим по НДС для аграриев, что чревато разбазариванием украинских черноземов, их скупкой, в том числе иностранцами, и ростом цен на продукты на внутреннем рынке. «Эти «реформы» не запустят производство, не простимулируют внутренний рынок. Без реальной борьбы с коррупцией они призваны укрепить власть бюрократии над бесправными и обнищавшими людьми, которые боятся потерять последнее», – подчеркнул народный депутат.

Тарас Батенко также добавил, что «Украинское объединение патриотов – УКРОП» выступает против таких реформ и требует широкого общественного обсуждения предлагаемых изменений. Укроповцы призывают народных депутатов провести дискуссию по наиболее острым вопросам Меморандума, а во время рассмотрения в парламенте соответствующих законопроектов и утверждения бюджета на следующий год руководствоваться интересами граждан Украины. «Мы больше не можем оставаться на кредитном поводке, на котором нас держат украинские чиновники и международные доноры. Мы должны поддержать свою экономику, вкладывать в научный и образовательный потенциал, обеспечить социальную защиту украинцев», – убежден Тарас Батенко.