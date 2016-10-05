Поступления в местные бюджеты с начала года выросли почти на 50%

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-сентябрь текущего года, без учета трансфертов, составили 103,9 миллиарда гривень, что на 49%, или на 34,2 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период прошлого года в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 9 месяцев составили 99,4% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 октября местные бюджеты получили 135,5 миллиарда гривень межбюджетных трансфертов, что составляет 97% от запланированных на этот период объемов.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 99,8 миллиарда гривень.