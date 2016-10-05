Суд признал банкротом строительную компанию крымского "спикера" Константинова - СМИ

Решение о признании компании "Консоль" банкротом вынес Киевский апелляционный хозяйственный суд. Как следует из решения, истец обращался в суд еще в 2014 году, однако тогда суд вернул иск. Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляцию, которую выиграл, передают "События Днепра".

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Сообщается, что причиной для подачи иска стали долги компании "Консоль" в размере 1,1 млн грн. По завершении процесса банкротства, посредством реализации имущества "Консоли" ее кредиторам удастся вернуть свои деньги или хотя бы их часть.

Издание поясняет, что фирма "Консоль", ведущая стройки по всей стране, задолжала своим кредиторам огромные суммы денег. В том числе, кредиторами выступали обычные граждане, которые покупали квартиры заранее в долгостроях "Консоли", которые так и не были сданы в эксплуатацию.

ООО "Консоль ЛТД" зарегистрировано по адресу: Симферополь, ул. Бородина, 16. Компанию связывают с семьей крымского спикера Константинова.

Однако, несмотря на плохую репутацию фирмы и то, что она через оффшорные компании принадлежит действующему "спикеру" оккупированного Крыма Владимиру Константинову, "Консоль" продолжала работать в Украине.