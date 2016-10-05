Нацбанк в сентябре потратил на поддержку гривни $130 миллионов

Национальный банк Украины в сентябре продал на межбанковском валютном рынке на 130,2 миллиона долларов США больше, чем купил.

Как сообщается на сайте НБУ, в первой половине месяца проводилась продажа валюты, во второй - покупка.

Нацбанк напомнил, что международные резервы Украины в сентябре выросли на 10% - до 15,589 миллиарда долларов США в эквиваленте на 1 октября. Рост показателя за последние 12 месяцев составил 22%.

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Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает 3,9 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в августе выросли на 0,15%, или на 21 миллион долларов - до 14,103 миллиарда долларов.

Согласно отчету Международного валютного фонда, официально обнародованному 3 октября, фонд снизил прогноз по уровню золотовалютных резервов Украины на 4 миллиарда долларов, или на 11,4%, - до 31,2 миллиарда долларов на период окончания текущей программы с нашей страной в 2018 году с 35,2 миллиарда долларов, ожидаемых ранее. В том числе на конец 2016 года резервы, по оценкам фонда, вырастут до 16,8 миллиарда долларов, на конец 2017 года - до 23,7 миллиарда долларов.