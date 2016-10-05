Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,89 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2589,8334 (5 октября – 2586,4415)

100 EUR – 2903,4622 (5 октября – 2886,7274)

10 RUR – 4,1465 (5 октября – 4,1428)

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Как сообщал УНИАН, 5 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,88 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта подешевела по отношению к доллару США на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9850/29,0190 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4140 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8983 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 575 сделок на сумму 427,71 миллиона долларов.