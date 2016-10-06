Поступления в сводный бюджет Украины выросли на 28% - до 470 миллиардов

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-сентябре 2016 года составили 470,2 млрд грн, что на 102,9 млрд грн, или на 28%, выше показателя за аналогичный период 2015 года.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины со ссылкой на оперативные данные, в том числе в государственный бюджет поступило 365,9 млрд грн, в местные бюджеты – 104,3 млрд грн.

Также сообщается, что с начала года налогоплательщики получили возмещение по налогу на добавленную стоимость на 63,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-августа текущего года составил 11,288 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 28,309 млрд грн.

Дефицит госбюджета за этот период достиг 42,936 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 7,687 млрд грн.