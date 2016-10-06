Гройсман анонсирует экономический прорыв: Я уверен, что через 3-5 лет мы будем успешной страной

Украина располагает широким спектром возможностей, эффективное использование которых позволит нашей стране обеспечить качественный экономический прорыв, включающий реформу сферы обороны, внедрение ведущих научных разработок, развитие сферы переработки и производство продукта с большой добавочной стоимостью.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.

«Возможности Украины - лучшие в Европе, а возможно и в мире, - сказал глава правительства. - Я уверен, что через 3-5 лет мы будем успешной страной».

Гройсман подчеркнул, что инструментами использования возможностей страны станут создаваемые правительством Офис сопровождения инвестиций и Национальный комитет возрождения промышленности. Эти структуры, по словам Гройсмана, позволят бизнесу не только вести прямой диалог с властями, оценивать прогнозируемость государственных решений, но также чувствовать защиту государства и всецело использовать свои возможности.

«В последнее время правительство стало своеобразной площадкой для диалога власти, общества и бизнеса, - сказал Гройсман. - Правительство, которое я возглавляю, будет делать все для того, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными».

Как сообщал УНИАН, правительство прогнозирует рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1%, а в 2017-м году - на уровне 3%. В дальнейшем ежегодный рост ожидается на уровне не менее 4% ВВП. Вместе с тем, по оценкам экспертов, Украина при должном объеме инвестиций и росте промышленного производства может демонстрировать более значительный рост - на уровне 6-7% в год.