За два с половиной кризисных года в России уволили 120 тысяч банковских сотрудников

За два с половиной кризисных года количество сотрудников крупных и средних банков в России сократилось на 120 тысяч человек, что составляет около 15% сотрудников всего банковского сектора, свидетельствуют данные Росстата, пишет РБК.

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В 2014 году количество банковских сотрудников составляло 835 тысяч человек и впоследствии сокращалось. Среднегодовой показатель по 2015 году – 769 тысяч человек, а в первом полугодии текущего года количество работников банков составило 717 тысяч человек.

По данным Росстата, общее число работающих человек в стране в июне 2016 году составило более 72,67 млн человек, это почти на 1,14 млн человек больше по сравнению со среднегодовым показателем в 2014 году. В связи с увольнением в банковской сфере работу потерял каждый 640-й трудоспособный россиянин, отмечает издание.

По данным Агентства по страхованию вкладов, с 2014 года по первое полугодие 2016 в России ликвидировали 179 банковских организаций, из них 31 банк – за 2016 год. В 2014–2015 годах ликвидировали 28 банков, 32 организации подверглись «санации».

Во время ликвидаций банков в 2014 году работу потеряли 14,5 тысяч сотрудников, в 2015 году – 18 тысяч.