Ставки по валютным депозитам находятся на историческом минимуме - НБУ

Национальный банк Украины отмечает устойчивую тенденцию к снижению ставок на банковском рынке, в том числе ставки по валютным депозитам населения сегодня находятся на историческом минимуме.

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Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук в ходе брифинга в НБУ.

По его словам, с начала 2016 года ставки по 12-месячным депозитам физических лиц снизились на 2,7 п.п. - до 18,6% годовых в гривне и на 2 п.п. - до 6,2% годовых в долларах США.

Также Ваврищук отметил, что возобновился приток депозитов в банковскую систему Украины, и хотя темпы прироста депозитной базы банков пока не очень высокие - средства населения в банках выросли за восемь месяцев на 4,8% в национальной валюте и 1,9% в иностранной валюте - но эти темпы роста устойчивые.