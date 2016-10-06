Немецкий Deutsche Bank может избежать наказания за скандал с отмыванием денег в России – СМИ

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank, согласно информации Süddeutsche Zeitung, может избежать наказания в связи со скандалом в России.

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Хотя расследование сомнительных операций еще продолжается, Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin), не найдя доказательств, судя по всему, ограничится предписаниями, нацеленными на улучшение риск-менеджмента, пишет немецкая газета. При этом издание не называет источников информации. Представители Bafin и Deutsche Bank отказались от комментариев.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, поскольку у других финансовых учреждений не было подобных проблем, трудно предсказать, каково может быть наказание для банка. Однако осторожные оценки позволяют допустить миллиардный штраф, передает «Немецкая волна».

Расследованием так называемых зеркальных сделок с ценными бумагами, которые проводил российский Deutsche Bank, продолжают заниматься британские и американские финансовые органы. Такие сделки, возможно, позволили вывести из страны порядка 10 миллиардов долларов российским клиентам, подпавшим под санкции, которые были введены после аннексии Крыма и могли быть нарушены при помощи подобных махинаций. По данным агентства Bloomberg, речь идет о счетах близких лиц российского президента Владимира Путина - в том числе братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов