В Кабмине отметили: ценность транша МВФ не в деньгах, а в оценке успешности реформ

Ценность полученного Украиной транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. в первую очередь состоит в оценке успешности реформ, а не в деньгах.

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Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на Киевском международном экономическом форуме.

«Мы получили транш МВФ, и дело не в деньгах. 1 млрд долл. от МВФ - это сигнал, что Украина меняется и реформы успешно продолжаются», - сказал он.

По словам Кубива, одобрение украинских реформ со стороны МВФ является важнейшим позитивным сигналом для внешних и внутренних инвесторов, что, в свою очередь, повысит уровень доверия между бизнесом и властью.

«Лучшие инвестиции - это внутренние инвестиции, которые будут возможны после восстановления доверия общества к власти в результате реформ», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.

По словам экспертов международного рейтингового агентства Fitch, получение Украиной третьего кредитного транша от Международного валютного фонда является хорошим сигналом, но не снимает общей обеспокоенности о необходимости и скорости проведения реформ в стране.