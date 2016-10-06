Банковский сектор Украины сократил внешний долг до $10,5 миллиарда

Валовый внешний долга банковского сектора в первом полугодии 2016 года сократился на 2,3 млрд долл. США – до 10,5 млрд долл. США.

Об этом говорится в первом выпуске «Обзора банковского сектора» Национального банка Украины, представленного в ходе брифинга в НБУ.

Согласно данным НБУ, снижение уровня долга обусловлено погашением ранее привлеченных кредитов и конвертацией этих кредитов в капитал.

По итогам второго квартала у банков 6,8 млрд долл. долгосрочных и 3,7 млрд долл. краткосрочных обязательств.

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Как сообщал УНИАН, крупнейшие банковские учреждения Украины по результатам диагностического обследования топ-20 банков, проведенного Национальным банком в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 млрд грн, в том числе как путем увеличения капитала, так и посредством снижения кредитного риска, включая усиление залога по рисковым кредитам, взыскание залога по проблемным кредитам.

Также Национальный банк сообщал, что чистый прирост объемов инвестиций за первое полугодие составил 2 млрд долл., и большая часть этих средств была направлена в банковский сектор на пополнение капитала финучреждений по результатам проведенного стресс-тестирования. По оценкам НБУ, доля иностранного капитала в украинской банковской системе, без учета неплатежеспособных банков, за июнь 2016 года выросла на 15,1 п.п. – до 54,7%.