Рада дополнительно выделила 7 миллиардов на силовиков, военных и пограничников

За принятие законопроекта №5217 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год»» за основу и в целом проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель Министра финансов Оксана Маркарова сообщила, представляя законопроект, что документ разработан исходя из необходимости дополнительно профинансировать госорганы, отвечающие за безопасность и оборону страны в размере 7,1 млрд грн.

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«Это, в первую очередь, Министерству обороны – 3,8 млрд грн, Национальной полиции – 2 млрд грн, Государственной пограничной службе – 1 млрд и некоторым другим», - сказал Маркарова.

Также депутат сообщила, что законопроект вносит изменения в бюджет относительно финансирования новых затрат в связи с принятым ранее законом о государственной службе. На это предлагается направить 1,4 млрд грн, из которых 1 млрд грн пойдет областным госадминистрациям. «Этого недостаточно, и мы надеемся, что сможем к вам еще раз вернуться, но это тот ресурс, который уже сейчас пригодится для того, чтобы профинансировать наших чиновников на местах, на районных и областных уровнях», - сказала Маркарова.

Также предлагается выделить 420 млн грн на поддержку угледобывающих предприятий, в частности на выплату зарплаты шахтерам. Еще 90 млн грн будут перенаправлены на представление Украины в международных органах, также будут профинансированы инвестиционные проекты Фонда регионального развития на 950 млн грн.

Маркарова отметила, что профинансировать дополнительные затраты предлагается за счет экономии, достигнутой по обслуживанию государственного долга. Речь идет о сумме 8,9 млрд грн. Еще 1,2 млрд грн будут получены от временного перенаправления в бюджет страны средств из бюджетов неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Также в повестку дня был внесен альтернативный законопроект народного депутата Александра Долженкова, которым предлагалось направить те же средства на сокращение дефицита Пенсионного фонда.

«Мы предлагаем средств, которые удалось сэкономить, направить в Пенсионный фонд, поскольку там существует большой дефицит», - сказал Долженков. Также он сообщил, что альтернативный законопроект предполагал выделить финансирование местным бюджетам на компенсацию льготного проезда в общественном транспорте, на которое сегодня в бюджете не хватает средств. Однако, с принятием законопроекта №5217 альтернативный законопроект Долженкова был снят с рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал изменения в госбюджет на 2016 год в конце сентября. При этом он отмечал, что изменения коснутся не сокращения расходов, а наоборот - выделения дополнительного финансирования на сферу безопасности, в особенности по линии МВД.

В целом финансирование сектора безопасности и обороны Украины в бюджете 2016 года составляет порядка 114 млрд грн.