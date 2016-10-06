Гривня немного сдала позиции – до 25,90 за доллар

В четверг, 6 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,86/25,90 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта подешевела по отношению к доллару США на 2 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9220/28,9610 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4150 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,8834 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 255 сделок на сумму 98,72 миллиона долларов.