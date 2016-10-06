Нацбанк настроен и далее снижать учетную ставку

Национальный банк Украины настроен и далее снижать учетную ставку в случае отсутствия каких-либо негативных шоков на рынке, заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе брифинга.

"НБУ изменил учетную ставку с начала года с 22 до 15% на сейчас, и в случае отсутствия каких-либо негативных шоков… Мы настроены далее снижать ключевую ставку НБУ", - сказал Ваврищук.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 15 сентября снизил учетную ставку на 0,5 п.п. - до 15% годовых, приняв решение снизить учетную ставку шестой месяц подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в августе по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года ускорилась до 8,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее. Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.