Гройсман призвал местные власти эффективнее использовать бюджетные деньги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти повысить эффективность использования дополнительных средств, полученных в результате финансовой децентрализации.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации городов Украины в Киеве.

"Я считал и считаю, что мы должны использовать инструменты, которые мы имеем, эффективно. Каждую гривню, которую мы получаем сегодня дополнительно, мы должны инвестировать в качество жизни людей - модернизацию городского транспорта, реконструкцию дорог и тротуаров, строительство новых детских садиков, энергомодернизацию коммунальной собственности, создание возможностей для строительства местной экономики. На местах есть деньги для того, чтобы создавать качественные инфраструктурные проекты, которые позволят привлекать инвестиции", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, на местном уровне существует практика непрозрачного использования средств, а также их размещения на депозитах в банках.

"Иногда на местах выбирают очень легкий путь: "давайте возьмем государственные средства и положим на депозиты". Когда мы смотрим, что средства, которые переданы на места, не очень прозрачно используются, когда мы видим, что есть определенная неэффективность, мы должны сами себе задать вопрос: "А это ли мы с вами хотели получить, когда начали децентрализацию?". От правительства, президента и парламента вы имеете поддержку. Я бы хотел, что граждане, которые живут на местах, чувствовали, что вы делаете", - подчеркнул премьер.

Также Гройсман отметил, что правительство сохранило курс на децентрализацию в проекте бюджета на 2017 год, увеличив объем Фонда регионального развития с 3 миллиарда гривень до 9 миллиарда гривень.

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"У вас есть вся необходимая поддержка. От вас нужна только эффективность в вашей деятельности. Насколько более вы будете эффективными, настолько больше государство вас будет поддерживать", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны принести регионам в общей сложности порядка 40 миллиардов гривень дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Фонду регионального развития. Бюджет этого фонда в 2015 году составлял 3,5 миллиарда гривень. Однако по итогам 2015 года более 520 миллионов гривень из этого фонда не были использованы в связи с отсутствием качественных инвестиционных проектов в регионах, которые бы прошли проверку межведомственной комиссии на соответствие требованиям законодательств.

В 2016 году бюджет Фонда регионального развития составил 3 миллиарда гривень, а проект госбюджета на 2017 год предусматривает его увеличение до 9 миллиардов гривень.