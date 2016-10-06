В России предложил вдвое повысить пени за неуплату налогов

Министерство финансов России предлагает увеличить пени за неуплату налогов и сборов с 1/300 до 1/180 ставки рефинансирования, сообщает Газета.ru.

При текущей ключевой ставке пени все еще дешевле кредита банков, отметил управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По его подсчетам, ставка пени дешевле кредита в соотношении 12,17% против 15,8% по рублевым кредитам до года с учетом малого и среднего бизнеса. Если пени повысят, то за налоговую просрочку придется платить 20,3% годовых, дополнил он.

По словам Александра Суслина из Экономической экспертной группы, крайне сложно спрогнозировать дополнительные доходы бюджета от увеличения пеней, поскольку с безнадежных задолженностей взыскать пени не получится.

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Сотрудник налоговых органов России заявил, что на долги компаний приходится около 85% налоговой задолженности, часть задолженностей приходится на фирмы-однодневки и банкроты. С задолженностями на 5,6–6,4 миллиарда долларов можно работать, 10% из них приходится на особо крупных должников.

В 2015 году министр финансов Антон Силуанов заявил, что низкий уровень пеней превратил неуплату налогов в своеобразный вид кредитования за счет бюджета, тогда ставка рефинансирования была 8,25%. С 2016 года ставка рефинансирования была приравнена к ключевой — к 10%.