Нацбанк прогнозирует прибыль банковского сектора уже в следующем году

Национальный банк Украины ожидает положительного финансового результата банковского сектора Украины по итогам 2017 года, сообщил в ходе брифинга директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, представляя подготовленный регулятором первый выпуск "Обзора банковского сектора".

"Финансовый результат банковского сектора в целом будет оставаться достаточно волатильным. Из месяца в месяц мы будем видеть какие-то существенные перепады. Но в целом, уже прослеживается тенденция выхода банковского сектора в позитивную зону. По результатам 2017 года, у нас практически есть полная уверенность, банковский сектор в целом будет работать прибыльно", - сказал Ваврищук.

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Согласно представленному обзору, в первом квартале банки показали низкую операционную эффективность - показатель CIR (cost to income ratio) составил 79% из-за убытков от переоценки иностранной валюты. В то же время, во втором и третьем кварталах эффективность деятельности улучшилась за счет прибыли от торговых операций и удешевления фондирования.

В результате, соотношение операционных расходов к доходам (CIR) вернулось к среднему значению 2015 года - 52%. Одновременно снижение отчислений в резервы по активным операциям дало банкам возможность улучшить финансовый результат и, начиная с мая 2016 года, банковская система демонстрировала чистую прибыль три месяца из четырех.

Как сообщал УНИАН, убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за январь-август 2016 года составил 6,596 миллиарда гривень, что в 6,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года.