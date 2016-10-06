Украинцы в сентябре продали валюты на $283 миллиона больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в сентябре составила 283,4 миллиона долларов, что в 2 раза выше показателя чистой продажи за предыдущий месяц.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в сентябре банки продали наличную валюту населению на 65,4 миллиона долларов, купили – на 348,8 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, чистая продажа наличной валюты населением с начала года, в январе-сентябре, составила 2,307 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины в августе составила 131,9 миллиона долларов, в январе-августе - 2,023 миллиарда долларов.