Нацбанк ожидает безболезненной докапитализации малых и средних банков

Национальный банк Украины ожидает, что малые и средние банки спокойно выполнят требования регулятора по докапитализации до минимального уровня в 200 миллионов гривень в середине следующего года, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе брифинга.

"На сегодня мы видим очень хорошие шансы спокойно пройти этап выхода на минимальный уровень капитала в 200 миллионов гривень. Уже ведется работа большинством банков, уже поданы программы капитализации многими банками", - сказал Ваврищук.

Также он напомнил, что, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, небольшие банки должны дополнительно в первом полугодии 2017 года пройти диагностику, по результатам которой будут сделаны отдельные выводы о необходимой сумме докапитализации для каждого банка.

"Эти два процесса должны быть синхронизированы, но мы не видим сегодня существенных рисков для финансовой стабильности, связанных с новыми требованиями к минимальному капиталу банков", - добавил Ваврищук.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

Требования к минимальному размеру уставного капитала банков на уровне 500 миллионов гривень установлены в статье 31 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.