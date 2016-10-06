Украинские банки с начала года сократили количество отделений на 9%

Украинские банки с начала года, за январь-август, сократили количество структурных подразделений на 1,1 тысячи единиц, или на 9,2%, - до 10,8 тысячи единиц.

Об этом говорится в первом выпуске "Обзора банковского сектора" Национального банка Украины, представленного в ходе брифинга в НБУ.

Как отмечается в обзоре, такое значительно сокращение подразделений обусловлено, в частности, выведением с рынка банка "Хрещатик", признанного неплатежеспособным 5 апреля.

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Согласно приведенной в обзоре инфографике, по состоянию на 1 сентября в Украине функционирует 4,1 тысячи подразделений государственных банков, 4,3 тысячи подразделений украинских частных банков и 2,4 тысячи подразделений иностранных банков.

Также Нацбанк отметил, что численность банковских работников в первом полугодии сократилась на 7,9 тысячи человек - до 141,8 тысячи работников на конец второго квартала.

Как сообщал УНИАН, количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, на 1 сентября составило 100, или на 17 финучреждений меньше, чем на начало года.