Рада приняла закон об освобождении благотворительной деятельности религиозных организаций от налогов

За принятие законопроекта №5050 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно уточнения отдельных положений о налогообложении неприбыльных организаций)» за основу и в целом проголосовал 281 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Павел Унгурян сообщил, докладывая по законопроекту, что данный документ вносит технические правки в Налоговый кодекс для облегчения оказания благотворительной помощи религиозными организациями.

«Речь идет о том, что в Налоговый кодекс закралась ошибка, которая лишает религиозные организации любых конфессий статуса неприбыльных, когда они занимаются благотворительностью как в пользу членов своих общин, так и остальным нуждающимся в помощи людям», - сказал Унгурян.

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Как отмечается в пояснительной записке, по нормам Налогового кодекса, если организации оказывают благотворительную помощь, они должны вносить такой вид помощи в свой устав. Однако в уставах действующих организаций не предусмотрены многие виды помощи, в частности, речь идет о помощи участникам АТО и их семьям.

Глава Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что перерегистрация уставов благотворительных организаций осуществляется с одобрения органов местной власти. «Пропускная способность такой перерегистрации очень мала, пару уставов в неделю, потому в установленные сроки (до 1 января 2017 года - УНИАН) религиозные организации не успеют это сделать», - сказал Южанина, добавив, что предлагается разрешить продлить перерегистрацию уставов до 1 января 2018 года.

Как отмечается в пояснительной записке, внесение изменений в Налоговый кодекс Украины устранит необходимость внесения религиозными организациями изменений в свои учредительные документы и их перерегистрации до 1 января 2017 года.

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Также предлагается установить, что неприбыльные предприятия, учреждения и организации не могут быть исключены из Реестра неприбыльных учреждений и организаций только на том основании, что у контролирующего органа отсутствуют копии учредительных документов. Это должно снять проблему изъятия неприбыльных организаций из Реестра, если у контролирующего органа отсутствуют копии учредительных документов из-за почтовых и других проблем коммуникации, которые могут возникнуть в преддверии конечной даты перерегистрации.

Справка УНИАН. Согласно данным Министерства культуры Украины, по состоянию на начало 2016 года в Украине зарегистрировано со статусом юридического лица 34 611 религиозных организаций, которые внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.