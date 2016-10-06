Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,88 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2588,8929 (6 октября – 2589,8334)

100 EUR – 2895,6767 (6 октября – 2903,4622)

10 RUR – 4,1495 (6 октября – 4,1465)

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Как сообщал УНИАН, 6 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,86/25,89 гривни/доллар.

Таким образом, национальная валюта частично вернула позиции, потерянные по отношению к доллару США в первой половине дня, и к закрытию торгов подешевела по сравнению с уровнем открытия торгов на 1 копейку.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9110/28,9420 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4150/0,4160 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8887 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 505 сделок на сумму 373,19 миллиона долларов.