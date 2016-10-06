Нацбанк обновил требования к сейфам небанковских обменников

Национальный банк Украины приравнял требования к классовости сейфов небанковских финансовых учреждений, работающих на рынке услуг по обмену валют, к соответствующим требованиям для банков.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №390, вступающее в силу завтра, 7 октября, также регулятор увеличивает максимальные объемы наличности и ценностей, которые могут храниться банками и небанковскими финучреждениями в соответствующем классе сопротивления хранилищ или сейфов. К примеру, если ранее в сейфе второго класса сопротивления можно было хранить наличные в объеме не более 1 тысячи минимальных заработных плат, то теперь – не более 2 тысяч.

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"Способствуя повышению прозрачности и надежности легального рынка валютно-обменных операций, Национальный банк не только усиливает требования к финансовым учреждениям, которые осуществляют такие операции, но и находится в постоянном диалоге с ними. Принятые изменения в классовости сейфов НФУ демонстрируют эффективность такого диалога, желание и умение регулятора вовремя услышать рынок и отреагировать на его потребности", - прокомментировала нововведения заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 29 сентября провел встречу с представителями небанковских финучреждений, специализирующихся на валютно-обменных операциях, в ходе которой стороны обсудили проблемы и перспективы развития рынка, возможные действия в борьбе с нелегальным валютным рынком.