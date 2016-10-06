Золото подешевело до четырехмесячного минимума на статистике из США

Стоимость золота в ходе торгов четверга обновила почти четырехмесячный минимум на фоне сильной статистики по рынку труда США, сообщает Прайм свидетельствуют данные бирж.

"По состоянию на 19:02 цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,5 доллара, или на 0,83% - до 1258,1 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов она опускалась до 1252,5 доллара - минимума с 8 июня. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,84% - до 17,37 доллара за унцию", - говорится в сообщении.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю неожиданно снизилось на 5 тысяч с показателя предыдущей недели - до 249 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 3 тысячи. Ведомство отметило, что число заявок остается на уровне ниже 300 тысяч на протяжении 83 недель подряд, что является самым длительным периодом с 1970 года.

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"Сильная статистика усилила ожидания, что Федеральная резервная система США повысит базовую процентную ставку с текущего уровня в 0,25-0,5% годовых. Это вызвало значительный рост курса доллара", - подчеркивает издание.

Укрепление американской валюты традиционно негативно влияет на золото, делая его дороже для держателей иностранных валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,44%, до 96,59 пункта.

Теперь инвесторы ожидают данных по уровню безработицы в США, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно прогнозу аналитиков, уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 175 тысяч.