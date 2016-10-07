Британский фунт в очередной раз обновил минимум к доллару

Курс британского фунта стерлингов к американской валюте в пятницу резко упал до нового минимума в 1,1789 доллара за фунт на фоне сохраняющейся обеспокоенности инвесторов по поводу предстоящего выхода страны из Евросоюза, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:47 курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2461 доллара с 1,2615 доллара за фунт на предыдущих торгах, при этом ранее он опускался до 1,1789 доллара - очередного минимума с 1985 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курс доллара к иене опускался до 103,83 иены со 103,95 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1120 доллара с 1,1152 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,32%, до 97 пунктов.

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Накануне издание Financial Times сообщило, что президент Франции Франсуа Олланд призвал ЕС занять жесткую позицию в отношении Британии в ходе переговоров о выходе страны из союза. Однако аналитики сомневаются, что именно эта новость вызвала такую распродажу фунта, пишет агентство MarketWatch.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна намерена активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС до конца марта 2017 года. В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. На этом фоне на протяжении всей недели британская валюта продолжает обновлять 31-летние минимумы.