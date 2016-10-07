Данилюк в Вашингтоне провел встречу с главой Минфина Германии

Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе мероприятий ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США) провел встречу со своим коллегой - министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле.

Как сообщил министр на своей странице в соцсети Facebook, также он встретился с представителями украинской общины, работающими в МВФ и Всемирном Банке.

"Украинцы должны держаться вместе, где бы ни были. Сейчас очень важно максимально объединить всех, кто нас поддерживает на международной арене", - написал Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк принимает участие в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка 6-9 октября в Вашингтоне.

Также в составе украинской делегации в Вашингтон отбыла глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вместе с заместителем Дмитрием Сологубом.