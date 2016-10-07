Нацбанк поддерживает закон о спецконфискации и с нетерпением ждет от Рады его принятия

Национальный банк Украины полностью поддерживает закон о спецконфискации или любой другой законный способ возврата украденных прежней политической элитой средств в государственный бюджет и с нетерпением ждет от Верховной Рады Украины принятия этого закона.

"Национальный банк и я лично неоднократно отмечали, что мы полностью поддерживаем закон о спецконфискации или любой другой законный способ возврата средств в бюджет страны. Эта позиция является открытой и общеизвестной, однако некоторые политики пытаются манипулировать фактами и обвинять Национальный банк Украины в затягивании этого процесса. Национальный банк считает такие заявления манипулятивными и безосновательными", - говорится в заявлении главы НБУ Валерии Гонтаревой, обнародованном на сайте регулятора.

Гонтарева подчеркнула, что именно депутаты должны принять закон о спецконфискации, который позволит вернуть средства в бюджет. "Национальный банк со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы эти средства были арестованы еще в июне 2014 года. Регулятор с нетерпением ждет от депутатов принятия этого закона и пополнения государственного бюджета", - добавила она.

Также глава НБУ напомнила, что на счетах компаний-нерезидентов в "Ощадбанке" арестованы и ожидают решения парламента по спецконфискации 645,4 миллиона долларов США, 1,8 миллиона гривень и ОВГЗ, приобретенные в пользу этой группы компаний, общей номинальной стоимостью 981 миллион долларов США.

"Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выводу средств "преступной властью". Считаю такое обвинение небылицей, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг - это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", - отметила глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов на этой пленарной неделе принять проект закона о спецконфискации, который позволит аккумулировать в бюджет 1,5 миллиарда долларов средств, украденных предыдущей властью.

Ранее Гройсман отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда и исчезнут.

В середине сентября Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывает на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 миллиарда долларов в июне 2014 года. Бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако эти средства не возвращены до сих пор.