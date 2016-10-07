Гривня отвоевывает потерянные позиции - укрепилась до 25,85 за доллар

В пятницу, 7 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,80/25,85 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 4 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7350/28,7660 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4150 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,8719 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 72 сделки на сумму 35,26 миллиона долларов.