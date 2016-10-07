В офшорах может находиться до 25 триллионов долларов – ООН

В офшорах размещено от 7,6 трлн. до 25 трлн долларов США, принадлежащих частным компаниям со всего мира, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на экспертов организации.

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«Доля незадекларированных средств, находящихся на офшорных счетах, может составлять 80 процентов. А это означает, что многие страны ежегодно недополучают сотни миллиардов долларов, которые могли бы быть направлены на социальные проекты и борьбу с бедностью», - отмечают эксперты ООН.

По мнению экспертов, не все размещенные в офшорах средства являются незаконными, однако их значительная часть не задекларирована должным образом.

"Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани", - сказано в сообщении.

Эксперты ООН призывают власти всех государств обеспечить ответственность финансовых учреждений за их соучастие в схемах уклонения от уплаты налогов.