Суд повторно арестовал имущество экс-замглавы "Дельта Банка" - прокуратура

Печерским райсудом Киева по ходатайству прокуратуры повторно наложен арест на имущество и корпоративные права бывшего первого заместителя председателя Совета директоров АО "Дельта Банк".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, указанное лицо является подозреваемым в уголовном производстве, начатом по заявлению уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями).

В рамках расследования Печерским райсудом был наложен арест на корпоративные права, а также движимое и недвижимое имущество (а именно: квартиры, дома, земельные участки, автомобили, паркоместа), оформленные на подозреваемого и членов его семьи на общую сумму около 450 миллионов гривень.

"Однако, как стало известно, затем следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого и отменил вышеуказанные аресты", - говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура Киева обратилась в суд с ходатайствами о повторном наложении арестов, которые были удовлетворены в полном объеме.

Также в ведомстве добавили, что "в результате принципиальной позиции и своевременного реагирования прокуратуры удалось не допустить незаконного отчуждения имущества подозреваемого лица".

Кроме того, по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения об отмене арестов прокуратура Киева внесла сведения в ЕРДР по ст. 375 УК Украины, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, первый экс-заместитель совета директоров "Дельта Банка" Виталий Масюра подозревается в хищении из банка более 50 миллионов долларов (1,2 миллиарда гривень).

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года начал ликвидацию самого крупного финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, - "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка".

16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами "Дельта Банка" средствами на сумму более 4,5 миллиарда гривень.

Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов.