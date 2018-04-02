Станет ли третий транш МВФ последним

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд в начале октября опубликовал отчет о состоянии дел в экономике Украины и представил рекомендации дальнейших преобразований на период до конца года. Впервые в истории взаимоотношений с МВФ Киев получил не просто перечень неких глобальных предложений, достаточных для первых программных траншей, а набор вполне конкретных целей в наиболее проблемных сферах. Жесткие и непопулярные решения, сродни уже осуществленному повышению тарифов, придется принимать в банковском секторе, налогообложении аграриев, пенсионной реформе, электронном декларировании и в вопросах оборота земли.

Выполнение условий кредитования позволит стране получить четвертый кредитный транш размером 1,3 млрд долл уже к началу декабря. И, как отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, важна тут не сумма кредитного транша, а положительная оценка реформ авторитетным органом.

Но будут ли продолжаться реформы? Едва ли не каждый пункт структурных маяков, заявленных Фондом, - предмет политических и экономических дискуссий. И беда в том, что их разрешение уже пошло в разрез с общим направлением выданных Киеву советов.

В частности, Верховная Рада в четверг практически конституционным большинством поспешила продлить еще на один год – на этот раз до 2018 года - мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Депутаты обосновали этот шаг необходимостью взять паузу для подготовки качественной нормативной базы в сфере земельных отношений. Шестнадцати лет действующего в стране запрета на продажу земли оказалось для этого недостаточно.

А между тем, по программе реформ, парламент вместе с правительством должен был еще в сентябре наработать пакет законопроектов по поэтапному введению рынка земли уже с 1 января 2017 года. Введение оборота земель было и останется одним из основных требований МВФ к Украине, поскольку де-факто теневой оборот земли существует, но государство не получает от этого никаких доходов.

«Использование значительного массива сельскохозяйственной земли во многом ограничено существующим законодательством, запрещающим собственникам земельных наделов продавать землю более эффективным хозяевам или использовать ее в качестве залога под кредиты, - отмечает МВФ. - Изменения в законодательство позволят открыть возможность для проведение земельных сделок, что принесет государству экономические выгоды, доходы и налоговые поступления».

К слову, о необходимости открытия рынка земли говорил ранее и президент Петр Порошенко, и многие авторитетные эксперты.

«Именно земельная реформа может быть одним из самых важных и решающих факторов развития страны и развития сельской местности. Конечно, должны быть условия для открытия рынка (земли – УНИАН), но мы считаем, что все возможно. Можно снизить риск того, что рынок не будет прозрачным, можно сделать ограничения, которые не позволят осуществлять злоупотребления и заставят этот рынок работать в пользу развития страны. И это, видимо, один из самых важных приоритетов. Продление моратория (на продажу земли – УНИАН) – это плохое решение. И тут нужно искать политический консенсус», – заявил со-председатель Стратегической группы советников по поддержке украинских реформ Иван Миклош.

В МВФ «земельный» демарш пока не комментировали, но в октябре в Киеве ждут оценочную миссию Фонда. Наверняка вопрос рынка земли будет одним из центральных в ходе предстоящих дискуссий.

Рецепты Фонда

Земельный вопрос - не единственный, поставленный перед Украиной. Перечень рекомендаций МВФ для оздоровления нашей недоразвитой и больной экономики - это порядка 150 страниц убористого текста с графиками и таблицами. Ниже приводятся наиболее важные пункты программы.

В банковском секторе Фонд предлагает сосредоточить усилия на рекапитализации банков, улучшить управление государственными банками и Фондом гарантирования вкладов, усовершенствовать банковский надзор, а также принять план мер на случай возникновения проблем у системных банков. При этом МВФ одобрил усилия Национального банка Украины по созданию здоровой банковской системы и рекомендовал «продолжать эти меры с прежним усердием».

В налоговой сфере МВФ настаивает на упразднении упрощенной системы налогообложения для юридических лиц, а также упразднении спецрежима уплаты НДС для агропредприятий, введенного в январе текущего года сроком на 12 месяцев.

«Специальный режим уплаты НДС для агропредприятий был принят в качестве временной меры, но мы полагаем, что не нужно сохранять ее после 1 января 2017 года. С этой даты и далее должен быть применен общий режим налогообложения агропроизводителей», - говорится в отчете Фонда.

Решений по пенсионной реформе ждут к концу года. Причем от Украины требуется определиться с моделью функционирования всей системы, которая позволила бы избежать дефицита Пенсионного фонда. В числе механизмов такой модели - повышение пенсионного возраста, упразднение льготных пенсий, сбалансированность размеров пенсий, введение элементов накопительной системы.

«До конца декабря не предполагается увеличение пенсионного возраста. Речь идет о том, что до конца года мы должны определиться с моделью пенсионной реформы. Точка, - комментировал рекомендации МВФ министр финансов Александр Данилюк. - Возможно, эта модель (которая будет избрана - УНИАН) будет включать постепенное повышение пенсионного возраста, но на сколько - это пока вообще не вопрос. Будет работать межведомственная группа, будем искать решение. И это будет наше суверенное решение. Задача - выстроить справедливую систему пенсионного обеспечения, чтобы она гарантированно давала пенсии пенсионерам».

В сфере управления госсектором МВФ рекомендует провести прозрачную приватизацию на рыночных условиях тех компаний, который уже заявлены к продаже, а также провести ревизию остальных госактивов с разделением их на стратегические объекты (не подлежащие продаже), компании, которые будут проданы позднее, и компании, которые будут ликвидированы.

В энергетической сфере Украине предлагают внедрить ежеквартальный пересмотр цены на газ и на отопление для населения, если эти тарифы будут отличаться от уровня импортного паритета более чем на 10%, а также проследить за тем, чтобы субсидии на жилищно-коммунальные услуги не превышали предусмотренные бюджетом суммы. Причем, в сфере субсидий правительству рекомендуют заняться монетизацией выплат и представить проекты решений в этой сфере уже в марте 2017 года.

В правительстве утверждают, что требования Фонда - несмотря на их жесткость - важны и, в общем, выполнимы. «Мы говорим об общих решениях, - комментировал ситуацию министр финансов Данилюк. - Нужно ли сейчас стабилизировать пенсионную систему? Однозначно! Если мы видим, что система несбалансированна, надо же принимать решения».

В то же время, Данилюк дал понять, что «тонким местом» в сфере выполнения требований МВФ является как раз не оформление реформ и не собственно выработка решений, а их продвижение и прохождение, в том числе в парламенте. «Я бы не прогнозировал поведение парламента. Парламент избрали люди, и депутаты несут ответственность перед людьми. Парламент избрал действующее правительство, и потому у нас должны быть общие позиции», - отмечал Данилюк.

На это обратил внимание и Миклош. В комментарии УНИАН он подчеркивал, что основные сложности наблюдаются сейчас именно в отношениях правительства и Верховной Рады. «Мы видим, что основные сложности там, потому что коалиция не так эффективна. Нельзя сейчас повторить ситуацию 2015 года, когда только треть правительственных решений прошли Раду. Это недопустимо», - сказал Миклош.

Риски и выгода Украины

О рисках в отношениях с парламентом предупредили и другие, опрошенные УНИАН эксперты. Главный экономист Dragon Capital Елена Белан утверждает, что октябрь будет наиболее критическим с точки зрения выполнения структурных маяков программы МВФ. И возможностей для маневра у Киева немного. Как отмечает эксперт, основные требования, включая, в первую очередь, модель пенсионной реформы или реализацию программы электронного декларирования доходов чиновников доведется продемонстрировать уже в ближайшее время. Участие парламента в этом процессе будет весьма активным.

Об этом же сказал и главный аналитик «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов. По его мнению, позиция Верховной Рады будет решающей и для менее фундаментальных задач. «Например, для уже просроченной задачи по усовершенствованию законодательства о банкротстве был установлен новый срок выполнения – конец сентября 2016 года. Однако соответствующий законопроект был отправлен 8 сентября на повторное первое чтение. Законопроект тогда набрал лишь 184 голоса из 226 необходимых, - пояснил Блинов. - Или законопроект о системе автоматизированного ареста средств в судопроизводстве. Изначально Украина обязалась принять эти нормы к концу 2015 года. В мае 2016 года этот законопроект был отправлен на повторное первое чтение и с тех пор не рассматривался. Украина при последнем пересмотре программы EFF запросила перенести срок по этой задаче на конец сентября 2016 года. Однако закон до сих пор не рассмотрен».

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук убежден, что время тоже работает против Украины сейчас. «Очень правильные» требования МВФ не будут выполнены не только из-за проблем по линии правительство - Верховная Рада, но и в силу нехватки временного ресурса. «Не думаю, что это (выполнение условий четвертого кредитного транша - УНИАН) перспектива следующих трех месяцев», - отметил эксперт.

В свою очередь глава Аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин обратил внимание на то, что Украина попала в ситуацию «между молотом и наковальней». По мнению эксперта, с одной стороны реформы в ответ на вызовы сегодняшнего дня могут стать залогом роста. Но с другой, ряд требований МВФ, по словам Баронина, - это классические, консервативные схемы решений, которые не учитывают национальную специфику реципиента помощи, и потому могут привести даже к ухудшению в социально-экономической сфере. Например, повышение пенсионного возраста, уверен Баронин, эффективно при отсутствии дефицита рабочих мест, а не в условиях значительной безработицы среди граждан в возрасте 17-45 лет. «Вопрос приватизации – очередная консервативная схема, которая не сработает в условиях войны и низкой инвестиционной привлекательности. В итоге победителями окажутся местные ФПГ или российский капитал, предложившие суммы чуть выше начальной ставки», - обратил внимание Баронин. Не менее осторожно он призвал рассматривать и реформу налогообложения, сконцентрировавшись, скорее на вопросах администрирования налогов, нежели, к примеру, на их ставках. «Изменения в налогообложении должны касаться в основном гибкости и упрощения администрирования. Затрагивать ставки сегодня рано, как в сторону их повышения, так и в сторону их снижения», - уверен эксперт.

Какими в итоге окажутся решения и будут ли они вовремя приняты - пока вопрос открытый. Но очевидно, что медлить нельзя. Со-руководитель Стратегической группы советников по поддержке реформ Лешек Бальцерович в комментарии УНИАН отметил: «Выбор у вас очень простой: может быть либо стагнация, либо динамический рост – не в ближайшие год-два, но в дальнейшем – даже 5-6% роста ВВП в год. И выбор за политиками, которые принимают решения. Но двигаться нужно комплексно и быстро». Бальцерович уверен, что ситуация в Украине была и остается сложной, а достигнутая макроэкономическая стабильность - хрупкой.

Активное продвижение страны по пути реформ даст возможность сохранить стабильность на национальном валютном рынке и привлечь необходимые для развития финансовые ресурсы как со стороны инвесторов, так и международных институтов.

В частности, средства Международного валютного фонда, который с марта 2015 года выделил Киеву 7,62 млрд долл. при общем объеме программы кредитования 17,5 млрд долл.

Нарушить баланс не составит труда, восстановить его вновь будет почти невозможно. Особенно, если Украина в очередной раз потеряет доверие основного финансового партнера страны, а вместе с ним – зарубежных партнеров и инвесторов.

Олеся Сафронова