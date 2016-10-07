Украина собирается разыскивать беглых банкиров через суды США и Великобритании

Фонд гарантирования вкладов физических лиц собирается разыскивать лиц, связанных с обанкротившимися банками, используя судебные инстанции Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Об этом сообщил директор юридического департамента Фонда гарантирования вкладов физлиц Виктор Новиков в интервью УНИАН.

Он сообщил, что Фонд уже инициировал 3 214 заявлений правоохранителям о совершении уголовного преступления на общую сумму 256 миллиардов гривень, из которых 376 заявлений - против владельцев и топ-менеджеров неплатежеспособных банков на общую сумму 187 миллиардов.

"В большинстве случаев активы были выведены за границу. И у нас есть основания полагать, что мы можем достать некоторых связанных лиц за рубежом, используя судебную ветвь власти других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, Великобритании, - пояснил Новиков. - За рубежом инструментарий привлечения к гражданско-правовой ответственности работает более эффективно. Первые иски к иностранным судам, возможно, будут в следующем году".

По его словам, в настоящее время Фонд проводит аккредитацию юридических компаний, услуги которых будут оплачиваться по системе "гонорар успеха" - компания получит плату уже от поступлений по выигранному делу, а не авансом.

Поясняя причины обращения в иностранные суды, Новиков пояснил, что в Украине правоохранители ведут следствие годами, суды принимают предвзятые решения, а жалобы на действия судей теряются в бюрократической системе Минюста.

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"Выиграть суд - это только половина дела, долг надо взыскать. Мы выигрываем большинство судебных дел, но Государственная исполнительная служба - тоже одна из проблем. У нас уже около 120 тысяч исполнительных производств, но мы не видим усилий государственных исполнителей по поиску и возврату активов", - подчеркнул он.

На 1 июля, по словам Новикова, взысканию через исполнителей подлежит 145 миллиардов гривень, и в то же время, с начала текущего года Фонд и неплатежеспособные банки уже заплатили более 63 миллионов гривень судебного сбора по имеющимся делам.

"Надеемся, с появлением частных исполнителей в соответствии с недавно обновленным законодательством появится новая служба, которая будет мотивирована на поиск имущества и удовлетворение требований кредиторов", - отметил представитель Фонда.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.