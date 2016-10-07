Резервы Китая, которые являются крупнейшими в мире, сократились до пятилетнего минимума

Валютные резервы Китая в сентябре сократились на $19 млрд — до $3,166 трлн, что стало самым низким уровнем за пять лет — с 2011 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные ЦБ Китая.

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Аналитики, опрошенные агентством, в среднем прогнозировали сокращение показателя до $3,18 трлн.

Несмотря на снижение, валютные резервы Китая остаются крупнейшими в мире.

В августе валютные резервы страны снизились на $15,89 млрд — до $3,19 трлн, минимума с декабря 2011 года.

По итогам 2015 года валютные резервы Китая уменьшились в объеме на $513 млрд после девальвации, которая вызвала резкий отток капитала.