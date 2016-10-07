В Украине в сентябре выросли цены после 3-месячного снижения

Инфляция (рост потребительских цен) в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.

Согласно приведенным данным, в сентябре в Украине по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали электроэнергия – на 27,8%, одежда и обувь – на 10,3%, образование – на 5,3%.

В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 77,2%, электроэнергия – на 60%, водоснабжение – на 29,8%.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Украине в августе по сравнению с июлем снизились на 0,3%, по сравнению с августом 2015 года – выросли 8,4%, в январе-августе – на 4,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.