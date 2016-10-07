Базовая инфляция в Украине в сентябре составила 2%
Базовая инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 2% после дефляции 0,3% в августе.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к сентябрю 2015 года, базовая инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 6,3% после 7,4%, зафиксированных месяцем ранее.
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К декабрю 2015 года базовая инфляция в сентябре составила 4,4%, за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 12,8%.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.
В годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.
С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.