Украина представила английскому суду доказательства давления РФ при получении "кредита Януковича"

Министерство финансов Украины, действуя от имени государства, представило сегодня английскому суду доказательства по делу в отношении долга Украины по еврооблигациям на 3 млрд долл. США, выкупленным Российской Федерацией в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

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Как отмечается в заявлении на сайте Минфина, доказательства содержат сведения о роли РФ в этой спорной транзакции и ее огромном давлении на Украину. «В настоящее время Украина ожидает от России ответных доказательств, которые должны быть представлены 4 ноября 2016 года - до того, как заявление о вынесении решения в порядке упрощенного производства будет слушаться английским судом в январе 2017 года», - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что в представленных доказательствах Украина выдвигает уверенный и аргументированный ответ на попытку России убедить английский суд вынести решение по иску, лишая нашу страну возможности представить все свои доводы в полноценном процессе.

Согласно заявлению, Украина не оспаривает тот факт, что Россия является настоящей стороной сделки, однако отмечает, что РФ требует погашения долга, несмотря на свои незаконные действия в отношении нашей страны, которые и вынудили заключить это соглашение, а также несмотря на разрушительные убытки, которые Россия нанесла и продолжает наносить Украине.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале этого года. Предметом спора является кредит, выданный в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Российская сторона настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов, что запрещено соглашением с держателями реструктуризированных облигаций.

МВФ в декабре прошлого года признал долг Украины перед РФ официальным, при этом смягчив требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит продолжить сотрудничество с нашей страной даже при условии невыплаты долгов.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам, а впоследствии решением Верховной Рады этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам экспертов, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет, однако не грозит особым дискомфортом для нашей страны, при этом решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга.