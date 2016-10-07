Россия разместит на новых рублях изображения оккупированных Севастополя и Херсонеса

Как сообщает Русская служба Би-би-си, такой выбор сделали участники проведенного интернет-голосования.

Казань, также вошедшая в число лидеров по результатам голосования, в итоге проиграла Севастополю пять тысяч голосов.

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Дальний Восток на новых купюрах будет представлен космдоромом "Восточный" и мостом на остров Русский. Севастополь - руинами Херсонеса Таврического и Памятником затопленным кораблям.

В ходе конкурса, который начался в апреле этого года, жители России должны были определить две территории, символы которых они хотят видеть на новых купюрах. Выпуск банкнот номиналом 200 и 2000 рублей запланирован на 2017 год.