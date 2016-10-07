МВФ положительно оценивает макроэкономическую ситуацию в Украине

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, пишет Экономическая правда.

"Фонд в настоящее время имеет в Украине одну из самых больших программ. И мы видим существенный прогресс, если говорить об экономической ситуации. Все это стало возможным благодаря мерам, предпринятым со стороны украинского правительства - речь идет о корректировке бюджета, переходу к гибкому курсообразованию, а также выравниванию цен на энергоресурсы. Все эти меры стабилизировали макроэкономическую ситуацию и сегодня мы можем говорить – рост возвращается в Украину", - заявил Томсен.

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Также МВФ доволен мерами, которые предприняты Украиной в борьбе с коррупцией - в частности, запуску системы электронного декларирования.

Вместе с тем, в Фонде отметили, что темпы реформ могут быть значительно выше.

"Борьба с коррупцией – ключевой вызов для украинского правительства. Мы ждем от него мобилизации в этом направлении. Мне кажется и руководители страны понимают, что от успехов в этой сфере во многом зависит дальнейшая поддержка Украины", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, в Украине наблюдаются признаки оздоровления экономики, однако для достижения результатов необходимы структурные реформы. Лагард назвала заметным снижение инфляции, рост экономической активности, валовых международных запасов и банковских депозитов. Также она считает, что экономический рост будет выше в предстоящий период.